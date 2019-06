Peu de retombées après le G7

La Malbaie | Un an après la tenue du sommet du G7 dans Charlevoix, événement qui devait laisser dans la région un legs important, qu’en reste-t-il vraiment ? Peu de choses, a pu constater Le Journal en jasant avec des intervenants locaux.

Pas que l’événement ait été négatif pour la région, mais l’héritage laissé par le passage du fameux « Groupe des sept » à Charlevoix ne se fait pas sentir outre mesure.

Le Journal est retourné sur les lieux de l’événement un an plus tard pour discuter avec des citoyens, des hôteliers, des commerçants et avec l’administration municipale. Leur constat est presque unanime : la page s’est rapidement tournée après le départ des leaders politiques.

Pourtant, Justin Trudeau avait bien promis un legs qui se ferait sentir « pour le G7, et pour les années ainsi que les décennies à venir ». Mais quand on demande aux gens du coin ce qu’il en reste un an plus tard, il n’y a rien pour marquer les esprits, excepté la facture de plus de 600 millions de dollars.

« Il y a la fibre optique à La Malbaie, l’amélioration de la téléphonie cellulaire, des petits surplus dans les budgets municipaux, certains chemins ont été refaits », explique le maire de La Malbaie, Michel Couturier. « Le legs est plutôt la somme de petites choses. » Photo courtoisie

« Ça ne se calcule pas vraiment en argent et c’est loin d’être bien sexy, mais c’est là, c’est ça de fait. Et j’aime mieux qu’ils le dépensent ici qu’à Calgary », ajoute le préfet de la MRC, Sylvain Tremblay, admettant toutefois qu’il s’attendait à plus, comme bien des citoyens. « Les attentes étaient élevées, les gens auraient voulu plus, c’est sûr. »

Peu de concret

Les attentes. C’est peut-être là le plus grand problème de l’après-G7. Au centre-ville de La Malbaie, Le Journal a discuté avec des citoyens qui étaient tous du même avis. Le jeu n’en valait pas la chandelle puisqu’un an plus tard, on ne parle plus du sommet.

« Ça a coûté une fortune, et la manne annoncée a peut-être été là pour certains, mais c’est loin d’être la majorité. Il y avait eu bien des promesses, mais au final, ça va avoir été une rencontre qui s’est passée ici, rien de plus », estime Denis Boulianne.

« C’est une déception qu’il ne reste pas grand-chose dans la région. [...] De la façon que ça nous avait été vendu, disons qu’on est loin du compte », déplore le directeur de l’Auberge des Falaises, David Cloutier.

La députée conservatrice Sylvie Boucher croit aussi que l’héritage tant annoncé n’est finalement pas venu. « Les avancées pour la région, on ne les voit pas tant pour l’instant. [...] Ça fait réaliser qu’il ne fallait pas compter là-dessus [le G7] », croit la députée de Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d’Orléans—Charlevoix.

Facile de s’emporter

À force de parler de ce fameux legs, de ce qui resterait de l’événement, certains ont pu s’emporter, admet le maire de La Malbaie.

« S’il y en a qui s’attendaient que la terre tourne de l’autre bord parce qu’on recevait le G7, c’est sûr qu’ils sont déçus aujourd’hui. [...] C’est sûr qu’on n’allait pas bâtir un deuxième manoir », ironise Michel Couturier. « Oui, les attentes étaient peut-être exagérées », ajoute-t-il, précisant que lui referait tout de A à Z. Le gouvernement fédéral, de son côté, comprend que les gens aient pu avoir des attentes « pour un événement qui n’arrive presque jamais comme occasion ». Le ministre Jean-Yves Duclos assure toutefois que les retombées sont réelles. « Il reste beaucoup de fierté et de rayonnement. Ce sont les deux mots clés. »

Les legs du G7 Tours cellulaires Treize tours cellulaires ont été construites pour améliorer la couverture dans la région, notamment le long des routes 138, 170 et 362. L’investissement, d’une valeur de 15 M$, n’aurait jamais été possible sans le G7, estiment le maire de La Malbaie et le préfet de la MRC. « On n’aurait pas vu ça avant plusieurs années », affirment-ils. Le projet fait toutefois jaser puisque l’efficacité des tours est contestée. Déjà lors de la dernière journée du G7, une panne du réseau cellulaire avait fait grand bruit. « Techniquement, on devrait avoir un meilleur réseau, mais c’est loin d’être le cas. Et c’est tout ce qui nous reste de l’événement ? C’est décevant », souligne David Cloutier, directeur de l’Auberge des Falaises. Fibre optique En vue du G7, Ottawa tenait à offrir à ses visiteurs une connexion internet performante, d’où l’installation de la fibre optique à La Malbaie. Une fois les chefs d’État repartis, seuls 2500 foyers et entreprises profitent aujourd’hui de l’internet haute vitesse. « On aurait voulu internet de façon plus large. Ils ont fait juste ce [dont] ils avaient besoin pour le sommet, ils ont travaillé pour eux autres. Ils auraient pu se forcer un peu », lance Sylvain Tremblay, préfet de la MRC de Charlevoix-Est. Surplus budgétaire La participation de divers organismes à la tenue du G7 a permis à certains de dégager des revenus intéressants pour leur développement. Le maire de La Malbaie cite des surplus de 400 000 $ dans son budget, la municipalité voisine de Clermont aurait aussi des surplus de 200 000 $ venant de la location de divers bâtiments et terrains. L’aéroport de Charlevoix a quant à lui bouclé l’année 2018 avec des revenus de 400 000 $ dans ses coffres. « On voit dans certains états financiers qu’il y a des revenus qui sont là. C’est non négligeable pour de plus petites organisations », estime Michel Couturier, soulignant que ces sommes pourront servir dans le futur.

Impossible pour le moment d’évaluer l’impact sur le tourisme dans la région