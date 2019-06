Retour sur vos pensées quotidiennes

Je prends la peine de vous écrire ce matin pour vous remercier pour les pensées qui figurent chaque jour en tête de votre Courrier du Journal de Montréal. Chaque matin je suis avide de la lire quand je me précipite sur mon Journal. Ce moment d’arrêt que je fais pour prendre le temps de la méditer pour bien en comprendre le sens me permet de réfléchir sur le sens de la vie, sur le sens de ma propre vie. Bien souvent pour ne pas l’oublier je la découpe et je la colle dans mon album personnel. Même si ce n’est rien qu’une petite pensée, elle contribue à faire de moi une meilleure personne.