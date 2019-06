6 trucs pour un meilleur prix d'assurance habitation

Il est possible d’économiser sur votre assurance habitation tout en ayant les protections adéquates. En effet, plusieurs facteurs influencent le prix d’une assurance maison, mais encore faut-il les connaître. On est là pour vous éclairer! Qu’il s’agisse de prévention, de rabais ou de gestes à poser, vous pouvez vraiment agir pour faire baisser votre prime. Voici des trucs et astuces pour y arriver.

Truc 1 : sécuriser les lieux



La prévention, c’est rassurant et... payant! En rendant votre maison plus sécuritaire, vous ferez du même coup des économies intéressantes sur votre assurance habitation. Comment?



Système d’alarme : selon le type de système, vous pourriez avoir un rabais. Pourquoi ne pas opter pour un système relié à une centrale de surveillance? Vous contribuez ainsi à réduire davantage le risque lié à votre assurance maison, êtes mieux protégé et obtenez un meilleur prix. Que du positif!

Système de détection de fuites d’eau : en plus d’un système d’alarme, songez à installer un système de détection des fuites d’eau, idéalement avec coupure de l’entrée d’eau principale. Saviez-vous que les dégâts d’eau sont la première cause de réclamation en assurance habitation au Québec? Économiser et éviter les désagréments, c’est un pensez-y-bien!

Bref, la prévention permet non seulement d’éviter des sinistres et d’augmenter la sécurité dans votre domicile, mais aussi de faire des économies.

Truc 2 : augmenter la franchise



Augmenter la franchise est un autre bon moyen d’économiser. Par contre, notez qu’en cas de sinistre, vous devrez être en mesure d’assumer le montant de votre franchise. Avant de prendre une décision à ce sujet, faites des calculs : combien allez-vous épargner en augmentant votre franchise et combien pourriez-vous payer si vous deviez faire une réclamation d’assurance?



Truc 3 : informer l’assureur des rénovations



Vous avez des projets de rénovation portant sur le chauffage, la plomberie, la toiture ou l'électricité? N’oubliez pas d’aviser votre assureur, car une habitation bien rénovée pourrait permettre de réduire le coût de votre assurance habitation. En l’informant, vous pourrez aussi être admissible à de nouvelles garanties d’assurance.



Truc 4 : regrouper ses assurances



En assurant votre habitation et votre voiture auprès du même assureur, vous pourriez également faire des économies. La combinaison des polices d’assurance maison et auto permet entre autre de bénéficier de rabais ou d’avantages gratuits aux contrats.



Truc 5 : se renseigner sur les rabais possibles



Pour bénéficier de rabais, il fait savoir qu’ils existent. Informez-vous, ça vaut la peine! En plus de ceux que nous avons déjà mentionnés, en voici d’autres exemples :



Rabais multihabitation : propriétaire d’un appartement, d’une résidence secondaire ou de tout autre type d’habitation admissible? Songez à les regrouper dans une seule police d'assurance afin de profiter de rabais.

Rabais fin d’hypothèque : vous avez terminé de payer votre hypothèque? Félicitations! Autre bonne nouvelle : vous aurez droit au rabais accordé par les assureurs aux propriétaires qui sont libérés du lien avec leur créancier hypothécaire.

L’astuce principale? Posez des questions et soyez précis avec les assureurs.



Truc 6 : magasiner pour un meilleur prix



On recommande de faire au moins trois demandes de soumission auprès d’assureurs différents. Ça vous permet de comparer les rabais et les prix. Il faut y mettre du temps, mais c’est la meilleure façon de choisir une assurance adaptée à votre situation et à vos besoins.

Grâce à ces différents trucs, vous êtes en bonne position pour économiser sur votre assurance habitation. D’ailleurs, les rabais évoqués dans cet article sont offerts chez Promutuel Assurance, selon certaines conditions. Pensez à nous quand vous ferez des demandes de soumission!