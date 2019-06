GORUP (née BOURDON), Claire



À Montréal, le 4 juin, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Claire Bourdon, épouse de feu Guy Gorup.Elle laisse dans le deuil ses fils Jean-François (Andrée Delage) et Pierre Gorup, ses cinq petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Gisèle, Yvon, André, Pierre et Nicole, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Elle sera exposée au complexe:le samedi 15 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 20h au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.