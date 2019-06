BLAIS, Fernande (Lamirande)



À Montréal, jeudi le 6 juin 2019 est décédée, à l'âge de 93 ans, Fernande Blais, veuve de Alexandre Lamirande.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne, René (Danielle Forget) et Richard (Lucie Cantin), ses petits-enfants Marie-Claude, Marie-Hélène, Caroline, ainsi que plusieurs autres parents.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien E, Montréal, Qc, H1M 3E3,samedi le 15 juin de 10h à 12h, de 14h à 17h et de 19h à 21h et dimanche 16 juin 2019, de 10h à 11h, suivi des funérailles à 11h en la chapelle du complexe.