ABI: le syndicat porte plainte à l’Organisation internationale du travail

Le Syndicat des Métallos annonce qu’il a déposé une plainte à l’Organisation internationale du travail pour dénoncer le comportement du gouvernement Legault dans le dossier du conflit de travail chez ABI.

«Par ses déclarations visant à jeter un discrédit sur la position syndicale en la qualifiant à répétition de déraisonnable, le premier ministre est venu peser de tout son poids en faveur de la compagnie dans une négociation du domaine privé», explique le directeur québécois des Métallos, Alain Croteau.

«Le gouvernement du Québec, par les déclarations de son premier ministre François Legault, a manqué à ses obligations stipulées aux déclarations et convention de l'OIT en diffusant de l'information inexacte quant aux enjeux de la négociation et en prenant position officiellement en faveur d'ABI, discréditant ainsi publiquement le Syndicat», explique Me Katherine-Sarah Larouche, du cabinet Philion, Leblanc, Beaudry, avocats, qui représente le syndicat dans le dossier.

