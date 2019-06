Cinq jeunes accusés pour le meurtre d’une ado souffrant d’une déficience intellectuelle

Cinq jeunes ont été arrêtés puis accusés à la suite du meurtre d’une jeune femme de 19 ans atteinte d’une déficience intellectuelle, en Alaska.

La jeune femme, Cynthia Hoffman, aurait été attirée par «un ami» qui lui aurait vendu l’idée de faire une randonnée pédestre, le 2 juin dernier. L’homicide aurait été savamment planifié, selon les autorités.

La jeune femme aurait été ligotée avec du «duct tape», on lui aurait tiré une balle à l’arrière de la tête avant que son corps ne soit jeté dans une rivière, rapporte le Mail Online.

Deux adolescents ont déjà été accusés de meurtre au premier degré et de falsification de preuve dans cette affaire : une fille, Denali Brehmer, 18 ans, et un garçon, Kayden McIntosh, 16 ans.

Trois autres jeunes ont été arrêtés et accusés dimanche: Caleb Leyland, 19 ans, et deux adolescents : une fille et un garçon dont l’identité n’a pas été dévoilée.

Cela porte à cinq le nombre d’accusés dans cette sordide affaire, dont le mobile n’a toujours pas été dévoilé.

Agression sexuelle

Le dernier accusé dimanche, Caleb Leyland, aurait fourni un véhicule à Denali Brehmer et Kayden McIntosh. Il fait face à des accusations de meurtre au premier degré et conspiration dans l’intention de tuer, ont indiqué les autorités.

Le jeune homme de 19 ans doit également répondre à des accusations d’agression sexuelle, et d’abus sexuel sur un mineur, gestes qu’il aurait posés envers la jeune mineure également arrêtée et accusée.

Selon les enquêteurs, Leyland a raconté que lui, McIntosh, Brehmer et deux des mineurs accusés, se sont entendue pour tuer Cynthia Hoffman près des chutes Thunderbird, dans la région Chugiak, à une cinquantaine de kilomètres d’Anchorage.

Les enquêteurs ont retrouvé le corps de Hoffman le 4 juin dans la rivière Eklutna.

Vidéos Snapchat

Deux vidéos Snapchat ont été remises aux policiers jeudi, par un ami d’un accusé. La première vidéo montre Denali Brehmer décrivant l’histoire qu’elle a ensuite racontée aux enquêteurs. La deuxième vidéo montre l’accusée s’excusant à ses proches et ses amis.

«Je suis désolé, je ne voulais pas le faire», aurait-elle dit.

Le journal The Anchorage Daily News rapporte que deux adolescents avaient indiqué aux policiers que le trio avait décidé de se ligoter et de prendre des photos près des cascades.

La victime, Cynthia Hoffman aurait toutefois paniquée après avoir été attachée. L’un des ados lui aurait tiré une balle dans la tête avant de la pousser dans la rivière Eklutna.

Un membre de la famille de Hoffman a appelé la police lundi dernier pour signaler sa disparition, indique le Mail Online.

McIntosh et Brehmer auraient utilisé le téléphone portable de Hoffman pour envoyer des textos à sa famille pour les induire en erreur quant à l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois.

Ils se sont ensuite rendu à Lions Park, au nord-est d’Anchorage, où ils ont brûlé ses affaires, a annoncé la police.

Fille vulnérable

Le père de Hoffman, Timothy, a déclaré samedi au Daily News que sa fille avait rencontré Brehmer alors qu'elles étaient toutes deux étudiantes à la Service High School. Cynthia Hoffman avait décrit Brehmer comme étant sa «meilleure amie», a-t-il déclaré.

Il a précisé que la déficience intellectuelle de sa fille la rendait vulnérable.

«Son handicap l'a incitée à vouloir avoir des amis», a déclaré Timothy Hoffman. «C'est tout ce qu'elle voulait, c'était juste pour être son amie.»

Lors de sa comparution samedi, Brehmer a exprimé certains remords pour ce qui s'est passé, selon KTUU.