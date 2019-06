Desjardins investit 45 millions $ pour améliorer ses outils technologiques

Le Mouvement Desjardins a créé une enveloppe de 45 millions $ pour investir dans des entreprises qui lui permettront d’accélérer sa transformation numérique.

Géré par Desjardins Capital, ce fonds vise à mieux outiller les membres et les clients de Desjardins en matière technologique, à débusquer des moyens pour accroitre la productivité, à simplifier les processus d’affaires et à offrir des produits et services différents, tout en mettant la main sur les meilleures technologies financières disponibles.

«La transformation numérique modifie en profondeur la relation entre les consommateurs et les entreprises dans de nombreux secteurs. Cette enveloppe d'investissement permettra à Desjardins d'accroitre son rôle de leader socio-économique en connectant les membres des communautés, les entreprises, et en engageant la conversation avec eux sur les plateformes numériques», a affirmé Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, par communiqué, lundi.

Desjardins a d’ailleurs annoncé un premier investissement dans X-TELIO, qui constitue «le principal opérateur public de la technologie LoRaWAN au Québec dans le secteur de l'internet des objets et de la domotique». Cette jeune entreprise a notamment mis au point des capteurs intelligents sur des silos agricoles qui mesurent le niveau des grains afin d’en faciliter la gestion.