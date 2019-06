Gestion de l’eau: 54 millions $ pour des bassins de rétention à Montréal

MONTRÉAL | Le gouvernement fédéral investit plus de 50 millions $ pour la construction de bassins de rétention de l’eau à Montréal, afin de mieux pouvoir gérer les eaux pluviales et usées.

«Nous verserons plus de 54 millions $ pour permettre à la Ville de Montréal de construire un total de cinq ouvrages de rétention des eaux pour diminuer les débordements lors de pluies abondantes et éviter la surcharge des eaux», a confirmé le ministre fédéral de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne. Ce montant provient du Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes.

Des eaux pluviales abondantes peuvent causer des ruptures, puis des fuites d’eau contaminée dans le réseau d’eau potable, explique la Ville de Montréal. Un ouvrage de rétention sera construit dans le secteur Griffintown. Quatre autres seront mis sur pied dans des secteurs à forte densité de population, dont celui de l’ancienne cour de triage Turcot.

«Je tiens à rappeler que lorsqu’on fait du travail de prévention, lorsqu’on répare les aqueducs et le réseau d’égout, en amont plutôt que de le faire en urgence ça coûte 10 fois moins cher», a fait valoir la mairesse de Montréal, Valérie Plante.