Guide idées-cadeaux pour la fête des pères

C’est au tour de papa, de se laisser parler d’amour! Ce dimanche, on souligne donc la fête des Pères et c’est l’occasion de gâter nos héros masculins! Si vous n’avez pas encore trouvé quoi offrir à votre amoureux, votre frère, votre grand-père ou encore à votre beau-père, je vous ai déniché six idées-cadeaux, qui conviennent à tous les budgets. Faites vite, il vous reste encore que quelques jours!

1. GROS BUDGET : Pour le papa écolo – la montre Solios

Photo courtoisie

Qui portent aujourd’hui des montres solaires ?! Telle est la question! En fait, les milléniaux sont de plus en plus nombreux à adopter cette tendance qui revient à la mode! Ainsi, la jeune entreprise Solios offre des montres stylées, intemporelles et éco-responsables. Si papa est écolo, alors il se plaira à porter la montre solaire haut de gamme Solios, qui comprend une pile rechargeable, qui ne nécessitera jamais de remplacement, car deux heures d’exposition au soleil équivalent à six mois de réserve d’énergie. On aime! * Disponible en ligne https://www.solioswatches.com/ à partir de 375$

2. À MOINS DE 150 $ : Pour le papa techno et pressé – le rasage en douceur

Photo courtoisie

Pas besoin de passer chez le barbier, à toutes les semaines avec le rasoir hyper technologique Philips S6000. Ce nouveau gadget électrique imite le travail d’un professionnel avec son revêtement antifriction, ses têtes flexibles qui suivent les contours du visage et son système de protection de la peau, pour un glissement en douceur. Pas de risque de se blesser et encore moins de développer des poils incarnés! * Disponible dans les magasins Best Buy et en ligne sur Amazon.ca à 129,99$

3. À MOINS DE 140 $ : Pour le papa aventurier et voyageur – Le sac à dos Osprey Packs

Photo courtoisie

De l’escalade à la randonnée à vélo, la gamme des sacs à dos de performance Osprey Packs conviennent à tous les types de sports, parfaits pour le papa aventurier. Le nouveau modèle minimaliste Katari et Kitsuma est idéal lors d’une promenade en vélo pour transporter l’essentiel : l’eau, clés, carte de crédit et grignotines... Ce sac léger et près du corps, assure une stabilité optimale sur toutes les pistes, grâce à la conception des bretelles et de la ceinture. * Disponible dans les magasins Sports Experts et Altitude Sports ou en ligne au https://www.osprey.com/ca entre 85$ et 120$

4. À MOINS DE 100$ : Pour le papa coquet – Le nouveau parfum Gucci Guilty Cologne

Photo courtoisie

Si l’homme de votre vie est un coquet et amoureux des parfums, la maison Gucci a lancé ce printemps, sa nouvelle eau de cologne Gucci Guilty Cologne. On retrouve dans ce nouveau flacon aromatique intense des notes de boisés sensuels, tels que la bergamote provenant de Calabre, de romarin et de baies de genièvre. C’est une eau qui se porte merveilleusement bien, durant la saison estivale, car on retrouve aussi des essences d’agrumes italiens. * Disponible chez La Baie, Sephora, Galeries beauté Pharmaprix, Jean Coutu à 87,00 $

5. À MOINS DE 50 $ : Pour le papa stylé ou non stylé – les chemises et les polos chez RW & Co

Photo courtoisie

Que ce soit pour rafraîchir sa garde-robe d’été ou pour lui faire plaisir, la marque RW & Co est à la rescousse! Pour la fête des Pères, on a l’embarras du choix de polos et de chemises à manches courtes, qui conviennent à son style de vie. Du barbecue entre amis à la soirée 5 à 7 en ville, on adore les choix du duo chemise et short. De plus, les couleurs et les motifs de la collection estivale ont du punch! * Disponible dans les boutiques RW &Co et en ligne au https://www.rw-co.com de 19,90$ à 49,90$

6. À MOINS DE 30 $ : Pour le papa pratique – Le splash après-rasage d’Industries Groom

Photo courtoisie

Question de découvrir des produits québécois, je vous propose la marque Les Industries Groom, qui gagne année après année, le cœur des hommes québécois. L’entreprise vous propose une multitude de produits pour hommes, dont le splash après-rasage, inspiré des méthodes d’antan. Ce splash possède plusieurs bénéfices pour la peau, comme un effet saisissant qui réveille sur le coup! La formule est donc composée d’un extrait d’hamamélis et son astringence qui contribuent à refermer les pores et l’extrait d’aloès et la glycérine qui réhydratent la peau. Et que dire de l’odeur? Ça sent l’homme! * Disponible en ligne https://lesindustriesgroom.com à 26,00 $