Je sors, je reste

Coup de cœur

Lancement

Seule et vivante de Véronique Bilodeau

Photo courtoisie

L’auteure-compositrice-interprète, Véronique Bilodeau, présentera son tout dernier effort musical, intitulé Seule et vivante, ce soir aux Montréalais. La jeune femme qui s’était fait connaître au Festival international de la Chanson de Granby en 2018 y va de mélodies pop-folk accrocheuses dans son nouvel opus. Les paroles des chansons tracent le chemin que l’artiste a parcouru lorsqu’elle a choisi de quitter une relation qui l’étouffait. L’album sera disponible sur les plateformes numériques dès vendredi.

Ce soir à 17h au Verre Bouteille, 2112 avenue du Mont-Royal Est

Je sors

Humour

Manon Lepomme

Photo courtoisie

L’humoriste belge Manon Lepomme, qui se fait remarquer dans son pays, est de passage à Montréal pour présenter son spectacle Non, je n’irai pas chez le psy!. Ce one-woman show a d’ailleurs été sacré Meilleur spectacle d’humour au Festival d’Avignon l’an dernier. Les thèmes de la gourmandise, de l’Alzheimer et du métier de professeur y sont abordés pour une soirée de rires garantis!

Ce soir à 20h à la Comédie de Montréal, 1113 De Maisonneuve Est

Festival

Elektra

Photo courtoisie

Le festival Elektra, un événement consacré à l’art numérique, donne son coup d’envoi. Ce soir, il sera possible de voir une performance audiovisuelle dans un dôme, un film immersif et une projection audiovisuelle immersive à la Société des Arts Technologiques. Il y aura des expositions et installations à la Maison de la culture Marie-Uguay et au Anteism Books.

Ce soir dès 19h à la Société des Arts Technologiques, 1201 boulevard Saint-Laurent

Exposition

Alanis Obomsawin, œuvres gravées

Photo courtoisie

Le Musée des beaux-arts présente depuis vendredi une nouvelle exposition qui met en vedette les œuvres gravées d’Alanis Obomsawin. Cette dernière est une artiste renommée dans le monde du cinéma, on lui découvre donc avec ces œuvres un autre talent. Mme Obomsawin est une Canadienne de la Nation des Waban-Akis et transmet à travers son art la culture et les revendications de son peuple.

Aujourd’hui de 10h à 17h au Musée des beaux-arts, 1380 rue Sherbrooke Ouest

Musique

L’OM prend l’air

Photo courtoisie

L’Orchestre Métropolitain se promènera cet été pour offrir des concerts à différents endroits au Québec. C’est ce soir que ça débute avec le Festival Classica à Ville Mont-Royal. Jean-Philippe Sylvestre et le violoncelliste Stéphane Tétreault, sous la direction d’Alain Trudel, rendront hommage, entre autres à Hector Berlioz, Jacques Offenbach et Albert Roussel.

Ce soir à 19h à la Paroisse Our Lady of the Annunciation, 1020 boulevard Laird

Littérature

Michel Tremblay – Des mots pour le dire

Photo courtoisie

Le monument dans le monde de la littérature québécoise, Michel Tremblay, sera à la Grande Bibliothèque pour une conférence animé par Brian Myles, le directeur du journal Le Devoir. L’auteur racontera son parcours sans tabou. Une période de questions aura lieu à la fin pour les personnes du public qui seront curieux.

Ce soir à 19h à la Grande Bibliothèque,475 De Maisonneuve Est

Je reste

Bande dessinée

Sous la surface

Photo courtoisie

Le roman intitulé Sous la surface de l’auteur québécois Martin Michaud a été adapté en bande dessinée par l’éditeur belge Gihef et le dessinateur Marco Dominici. Le suspense est à son comble dans cette œuvre qui met en vedette Leah. Cette dernière voit son passé violemment refaire surface.

Sorti en librairie le 5 juin

EP

Les heures maladives

Photo courtoisie

Vice E roi présente son tout nouvel EP, intitulé Les heures maladives. Ce dernier comprend cinq chansons aux sonorités pop et folk. L’opus du duo composé de Jayana Auger et Guillaume Lessard a été arrangé et réalisé par Gabriel Desjardins.

Sorti le 31 mai

Livre

Le Monde selon Guirec et Monique

Photo courtoisie

Guirec Soudée raconte ses aventures en mer dans ce livre. Le jeune homme a grandi sur une île en Bretagne. L’océan fait partie de lui. Ce pour quoi il a décidé de faire le tour du globe en voilier en compagnie de son amie de voyage, Monique, une poule qui a le goût de l’aventure.

Sorti en librairie le 30 mai