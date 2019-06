La vie après les gangs de rue

« C’est mon parcours qui m’aide à apporter de l’aide dans la société, à faire comprendre aux jeunes de ne pas faire les mêmes gaffes que j’ai faites », dit l’homme originaire du secteur de Hull, à Gatineau, qui consacre maintenant sa vie à visiter des écoles et à mettre sur pied des campagnes de sensibilisation afin de contrer l’itinérance et la solitude.

« Je faisais des coups de cochon partout. Plus le monde me rejetait, plus je devenais négatif, j’en voulais à tout le monde », explique l’homme qui a quitté le bercail familial à 16 ans pour vivre dans les rues du centre-ville d’Ottawa. C’est là qu’il avait rencontré une petite bande itinérante qui lui a offert camaraderie et protection.