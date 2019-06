L’enquête de crédit, le coût caché du déménagement

Conseils

♦ Avant de démarrer votre magasinage d’appartement, pensez à consulter vous-même votre dossier de crédit auprès d’un bureau de crédit. En effet, vous serez au fait des informations accessibles par votre potentiel futur propriétaire et vous pourrez ainsi anticiper certains problèmes.

♦ De plus, si vous constatez ou savez que votre dossier est mauvais, vous pouvez prévoir d’autres moyens pour démontrer que vous êtes un locataire sérieux.

♦ Si vous constatez une erreur dans les informations présentes à votre dossier de crédit, demandez une modification au bureau de crédit, et cela, avant que le mal soit fait, c’est-à-dire avant qu’un propriétaire remarque cette information erronée !

♦ Finalement, rappelez-vous qu’en général, un propriétaire particulier va être plus flexible qu’une compagnie de gestion d’immeuble qui requiert souvent plus de documentation, d’engagements et de formalités dans le processus de location.