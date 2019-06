Les matchs 7 de la finale depuis les 25 dernières années

Pour la première fois depuis 2011, un septième match sera nécessaire afin de couronner les champions de la coupe Stanley et à en juger les 25 plus récentes saisons, les Bruins de Boston partent avec une longueur d’avance.

Ceux-ci auront la chance d’évoluer au TD Garden face aux Blues de St. Louis, mercredi soir. Certes, les deux dernières rencontres numéro 7 tenues en finale ont été remportées par l’équipe visiteuse. En revanche, celle jouant à la maison avait gagné les cinq parties précédentes du genre.

Voici un bref retour sur les sept parties 7 présentées en finale depuis 1994.

Vancouver à Rangers NY, 1994

Après avoir enlevé les honneurs des deux affrontements antérieurs pour créer l’égalité 3 à 3 dans la série, les Canucks de Vancouver espéraient profiter du rythme pour vaincre les champions de la saison régulière, les Rangers de New York, sur leur patinoire du Madison Square Garden.

Malgré leurs beaux efforts, les hommes de l’entraîneur-chef Pat Quinn se sont avoués vaincus 3 à 2 par les Blueshirts. Fidèle à son habitude, Mark Messier s’est levé au moment opportun, inscrivant le but de la victoire en deuxième période. Le gardien Mike Richter a ensuite fermé la porte à la bande de Pavel Bure pour donner à son club une première coupe en 54 ans.

New Jersey au Colorado, 2001

La rencontre au sommet entre les gardiens québécois Martin Brodeur et Patrick Roy a nécessité sept matchs pour faire un maître et c’est «Casseau» qui a eu le dernier mot. Mené par le doublé d’Alex Tanguay, l’Avalanche du Colorado a disposé des Devils du New Jersey 3 à 1 à Denver pour obtenir son deuxième titre en cinq ans.

Cette soirée fut particulièrement mémorable pour le défenseur Raymond Bourque, qui a quitté la grande scène de la Ligue nationale avec sa seule coupe en carrière.

Anaheim au New Jersey, 2003

Dans une série entièrement dominée par les formations évoluant à domicile, Brodeur s’est cette fois retrouvé du côté des gagnants, ses Devils blanchissant les Mighty Ducks d’Anaheim 3 à 0. Michael Rupp est devenu le joueur initial de l’histoire à marquer le filet décisif avec son premier but en carrière en séries.

Pendant que l’instructeur-chef Pat Burns soulevait sa première coupe Stanley à vie, Jean-Sébastien Giguère a mérité le Conn-Smythe malgré la défaite.

Calgary à Tampa Bay, 2004

Favori dans l’Association de l’Est, le Lightning de Tampa Bay a eu besoin de sept parties pour venir à bout des travailleurs acharnés des Flames de Calgary en finale. Dans le match 7, Ruslan Fedotenko a tout fait le travail en attaque avec deux buts, les siens l’emportant 2 à 1.

Vincent Lecavalier et Martin St-Louis ont largement contribué à la conquête de la formation dirigée par John Tortorella, mais c’est Brad Richards qui a mis la main sur le Conn-Smythe.

Edmonton en Caroline, 2006

Pour une troisième campagne d’affilée (la première suivant le lockout de 2004-2005), un match 7 a scellé l’issue de la finale. En dépit de la blessure du gardien Dwayne Roloson, les Oilers d’Edmonton ont réussi à envoyer les Hurricanes de la Caroline dans leurs derniers retranchements, mais ceux-ci ont tenu bon pour gagner 3 à 1 et décrocher le premier titre de leur histoire.

Cam Ward est devenu la première recrue depuis Patrick Roy en 1986 à remporter la coupe comme gardien régulier. Justin Williams s’est de son côté distingué avec 18 points pendant les séries, en route vers sa première de quatre bagues de la coupe.

Pittsburgh à Detroit, 2009

Menés par le brio de Marc-André Fleury et le doublé de Maxime Talbot, les Penguins de Pittsburgh ont pris leur revanche sur les Red Wings de Detroit qui les avaient battus un an auparavant. Avec un gain de 2 à 1 au Joe Louis Arena, ils ont permis à Sidney Crosby de gagner la coupe pour une première fois.

Certains se rappellent d’ailleurs des derniers moments de la rencontre ultime, où Fleury s’est dressé devant Nicklas Lidstrom avec quelques secondes à écouler pour confirmer le sacre des Penguins.

Boston à Vancouver, 2011

La dernière fois où un match 7 a été requis en finale impliquait les Bruins. Cette année-là, Patrice Bergeron, Brad Marchand, Zdeno Chara et Tim Thomas ont réduit à néant les efforts des Canucks dans un gain de 4 à 0 en Colombie-Britannique.

Auteur de 37 arrêts, Thomas a eu le meilleur sur son vis-à-vis Roberto Luongo et a empoché le Conn-Smythe au terme de son triomphe aux dépens de la meilleure formation du circuit Bettman en saison régulière. Également, Mark Recchi a conclu sa carrière en soulevant le précieux trophée.