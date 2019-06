Ce soir à Sucré Salé, Patrice Bélanger surprend les élèves de l’école secondaire Leblanc en plein milieu d’un cours. Les étudiants ont droit à une surprise de taille : les Twins dansent pour eux et leur parlent de persévérance scolaire.

On pourra retrouver les Twins dans leur rôle de maîtres à Révolution dès l’automne à TVA et ils sont de la distribution du film Men in Black IV qui sera à l’affiche dès le 14 juin.