Lueur d’espoir pour un sinistré

Même si elle se trouve à plus de 150 m de la rivière Chaudière, la résidence de Florent Vallières et d’Édith Jomphe n’a pas échappé aux pires inondations en cent ans à avoir frappé la Beauce.

Le 20 avril, le sous-sol de 7 pieds de hauteur a été complètement inondé et trois pouces d’eau se sont même retrouvés sur le plancher du rez-de-chaussée de la résidence bâtie dans les années 1800. « Je suis ici depuis 41 ans et c’est la première fois que ça arrive », a expliqué M. Vallières.

Pour ajouter au drame, son épouse était en attente d’une opération visant à lui implanter une prothèse à l’épaule. « L’eau a monté très vite et j’ai paniqué. Je me suis mise à “focusser” sur ma douleur », a raconté Mme Jomphe de sa chambre d’une maison de retraite où elle reprend des forces.

Elle a été incapable de monter dans la chaloupe des secouristes ni dans la pelle du chargeur sur pneus. Elle a donc passé six jours à l’étage de leur résidence.

La dame, qui se déplace avec une canne à la maison, et en déambulateur à l’extérieur, ne veut rien savoir de revenir dans sa demeure. « Il y a trop de microbes, je ne veux pas remettre les pieds là », a expliqué celle qui a été traitée pour une infection à la hanche il y a deux semaines.

« C’est un nid à champignons. Il n’y a plus rien à faire avec la maison. J’aimerais avoir un plain-pied, mais pas dans une zone inondable », raconte M. Vallières.

Les sexagénaires invoquent leurs faibles revenus pour expliquer que M. Vallières demeure toujours dans la maison. « On vit sur ma pension de 800 $ par mois. Et en plus, la chambre ici coûte 35 $ par jour », dit-elle.