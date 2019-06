Mon avis personnel sur la résilience

De par ma nature, je suis une personne résiliente. Je connais ma valeur et mes forces, même s’il me manque présentement la santé pour me réaliser complètement. Les coups durs de la vie sont faits pour te mettre au tapis pour que tu puisses ensuite rebondir. Certains restent au tapis complètement K.-O., alors que d’autres se relèvent, mais restent éclopés pour la vie, et d’autres encore, comme la dame qui vous écrit ce matin, se relèvent pour faire un grand ménage dans leur entourage et devenir enfin ce qu’elles se devaient d’être.

Le plus dur, c’est de rester debout quand tu es seule devant une armée de gens qui veut que tu restes telle qu’ils t’ont connue, en te faisant perdre tout espoir de t’en sortir. C’est tellement difficile de quitter le troupeau qui te tient en laisse et t’empêche de t’épanouir. Un lieu où tu ne peux pas te réaliser parce que tout le monde doute de tes forces et se concentre sur tes faiblesses.

C’est très difficile de couper des liens avec des gens pas nécessairement méchants, mais malsains pour toi. Mes problèmes de santé m’ont permis de toucher les forces que je soupçonnais en moi, mais que je n’avais jamais déployées. Il faut être armé d’une solide confiance en soi pour faire face à une armée de gens plus savants que toi (le monde médical) qui te fesse dessus alors que tu es sans défense. Et Dieu merci, j’en ai de la confiance en moi !

Je sais d’instinct que je vais gagner ma bataille, même si j’ai peur. Car oui, j’ai peur, puisque je suis seule et nue devant cette armée. Mais sachez que je ne me laisserai pas abattre devant la pluie, le vent et la pagaille qu’on tente de semer autour de moi. Je suis capable de faire face avec l’énergie du désespoir. Je suis une femme patiente et résiliente, mais très impatiente de gagner sa bataille.

Ginette