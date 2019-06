Plus de 500 inscriptions pour le meilleur coach du Québec

Le meilleur entraîneur sportif du Québec est-il à Rouyn-Noranda ou à Trois-Rivières?

Avec plus de 500 candidatures reçues dans le cadre de la série Le meilleur coach du Québec, force est de constater qu'il y a des coachs adorés aux quatre coins de la province.

L’équipe numérique du Journal a reçu de la part de ses lecteurs et lectrices des centaines de témoignages plus touchants les uns que les autres.

Pas moins de 500 candidatures ont été reçues dans la boîte courriel de l'équipe numérique du Journal, provenant de partout au Québec, en passant par l’Abitibi, Chicoutimi, les Laurentides et la Gaspésie.

À travers des témoignages à la fois drôles et bouleversants, les jeunes athlètes ont tenu à souligner en grand le travail exemplaire de leurs coachs. Les récits en disent long sur l’amour et le respect qu’ils éprouvent à l’égard de leurs entraineurs.

Veuillez noter que seuls les candidats et candidates retenus seront contactés par l’équipe du Journal dans les prochaines semaines. Félicitations à tous les participantes et participants et longue vie à nos coachs adorés.

La websérie Le meilleur coach du Québec sera diffusée sur le site et les réseaux sociaux du Journal à compter du mois de juillet.