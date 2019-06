«Simon Kean est sous-estimé» – Camille Estephan

Le Québécois Simon Kean aura l’occasion, samedi au Centre Gervais Auto de Shawinigan, de mettre derrière lui la défaite qu’il a subie aux mains de Dillon Carman en octobre dernier, alors que les deux combattants se disputeront les honneurs de ce combat-revanche.

Kean (16-1-0, 15 K.-O.) avait été terrassé par Carman (14-4-0, 13 K.-O.) au Centre Vidéotron il y maintenant plus de huit mois. Les deux boxeurs ont livré un combat entre-temps, une victoire par K.-O. de Kean sur Rogelio Omar Rossi et une sévère défaite par K.-O. de Carman devant le Russe Evgeny Romanov.

L’entièreté du gala sera présentée sur les ondes de la chaîne TVA Sports, samedi, dès 19h.

«Je suis très content du camp d’entraînement de Simon, a souligné le président d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, lundi lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. Il a fait un super bon camp d’entraînement. Jimmy Boisvert, son entraîneur, et l’équipe ont fait une super belle job. Ils ont épié tous les petits détails. On est bien préparés. Je suis très confiant que Simon va vraiment se reprendre et gagner ce combat-revanche.»

«Il est très prêt, a-t-il continué. Il a fait tous ses devoirs. Il fallait se reprendre en main, se questionner à nouveau. J’ai un bon espoir qu’il va livrer le meilleur combat de sa carrière.»

Et Estephan, qui gère la carrière de Kean, semble confiant de l’issue du combat.

«Je pense que Simon est sous-estimé, a-t-il confié. Très sous-estimé. Il va le démontrer samedi soir. Je n’ai aucun doute que Simon va sortir sa meilleure performance à vie et Dillon va payer le prix.»

En cas de victoire de Kean, Estephan a déjà promis que Carman serait de retour pour l’affronter une troisième fois.

«S’il gagne contre Carman, et c’est un combat relevé, on va le ramener pour une troisième combat parce que on va lui redonner la chance de se reprendre», a-t-il indiqué.

Outre Kean, Kim Clavel, Andranik Grigoryan, Adam Braidwood, Lexson Mathieu et plusieurs autres boxeurs seront en action.