Sondage : les conservateurs prennent la tête au Québec aussi

À quatre mois des élections fédérales, un sondage divulgué lundi indique que les conservateurs sont maintenant en tête dans toutes les régions du pays, y compris au Québec.

C’est la première fois depuis l’élection de 2015 que le parti d’Andrew Scheer devance les libéraux du premier ministre Justin Trudeau dans la province.

«Ce qui est nouveau dans le sondage d’aujourd’hui, c’est que les conservateurs sont en avance même au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Si l’élection avait lieu aujourd’hui, le gouvernement serait assurément conservateur et fortement majoritaire», a mentionné le spécialiste de sondages politiques et fondateur du blogue «Si la tendance se maintient», Bryan Breguet, en entrevue téléphonique.

Dans le coup de sonde de la firme Angus Reid, les conservateurs obtiennent la faveur de 28 % des Québécois, 2 points de plus que le parti de Justin Trudeau. Bien que l’avance du Parti conservateur reste très mince, il s’agit d’une gifle pour les libéraux.

Pas plus tard qu’en novembre dernier, un sondage mené par Recherche Mainstreet relevait que le Parti libéral du Canada était nettement en avance au Québec, y récoltant plus de 40 % d’appuis.

S’il faut en croire l’enquête d’opinion publiée lundi, la lutte sera serrée au Québec en octobre prochain. Tout juste derrière les conservateurs et les libéraux, le Bloc québécois d’Yves-François Blanchet pointe à 20 % des intentions de vote.

Rien ne bouge du côté du NPD qui, avec 13 % au Québec, a toute une côte à remonter pour garder les 15 sièges qu’il détient actuellement dans la province.

Montée du Parti vert

Au Québec, comme dans les autres régions du pays, le NPD est talonné par le Parti vert, qui est soutenu par 9 % des Québécois.

La formation écologiste récolte 12 % à l’échelle du Canada. Si ce score se concrétise dans les urnes, il s’agirait d’un résultat historique pour ce parti qui n’a jamais dépassé la barre des 7 % lors des précédents scrutins.

«Partout dans le monde, les partis écologistes sont en progression. L’environnement est redevenu une priorité», a analysé Bryan Breguet.

Selon lui, cette montée des verts nuit autant aux néo-démocrates qu’aux libéraux, les trois partis se partageant le même électorat de centre gauche.

Vers un gouvernement conservateur majoritaire?

À peine 26 % des Canadiens ont affiché l’intention d’appuyer le premier ministre Trudeau et son parti à la prochaine élection.

Ce nouveau sondage d’Angus Reid confirme la chute du vote libéral, une tendance observée dans les différentes enquêtes d’opinion depuis que la controverse autour de SNC-Lavalin a éclaté en février dernier.

Avec 37 % des intentions de vote au pays, les conservateurs en ont tiré profit, mais pas le NPD qui stagne à 15 %.

Ce sondage a été mené en ligne entre le 28 mai et le 4 juin auprès de 4698 Canadiens.