Unity Technologies crée 450 emplois à Montréal

La techno d’origine danoise Unity Technologies créera plus de 450 emplois d'ici trois ans à Montréal, en plus d'ouvrir son laboratoire en intelligence artificielle dans la métropole, a annoncé l'entreprise lundi matin à ses bureaux du quartier Pointe-Saint-Charles.



« C’est un honneur que Unity soit reconnu pour ses retombées positives sur l’économie canadienne », a partagé André Gauthier, directeur du développement et chef du studio Unity à Montréal par communiqué.



Unity a une trentaine de bureaux dans le monde. Elle est connue pour ses jeux vidéos mobiles comme Angry Birds, Pokemon Go ou encore Super Mario Run.



De son côté, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, n'a pas manqué de souligner qu'il s'agissait de« création de 450 emplois bien rémunérés à Montréal»



Montréal International

Pour l'occasion, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, a réitéré son appui financier à Montréal International (MI) en ajoutant une aide de 350 000$ à l'organisation.



« Avec l'expansion des programmes de financement de CanExport, le gouvernement continue d'appuyer les organismes de développement économique provinciaux et municipaux qui, comme Montréal International, jouent un rôle de premier plan pour attirer les investissements internationaux au Canada», a-t-elle souligné.



D'autres détails suivront...