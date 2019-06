MOREAU SOUCY, Éliane



À Montréal, le 7 juin 2019 à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Éliane Soucy Moreau, épouse de feu Pierre Moreau.Elle laisse dans le deuil ses 3 filles Marielle (Michel), Julie (Sylvain), France (Richard), son garçon André (Linda), ses 8 petits-enfants (leurs conjoint(e)s) et ses 12 arrière-petits-enfants ainsi que son beau-frère François Moreau, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leurs excellents soins.Vendredi le 14 juin 2019 de 16h00 à 21h00, la famille se réunira en sa mémoire au salon :et un court hommage sera récité au même endroit à 20h30.Plutôt que de recevoir des fleurs, des dons à l'Institut du cancer de Montréal seraient appréciés.