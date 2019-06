JÉRÔME, Denise



À Saint-Jérôme, le 6 juin 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Denise Jérôme, fille de feu Rosanna Charbonneau et de feu Albert Jérôme.Elle était la soeur de feu Jeanne Jérôme (feu Joseph Bélanger), de feu Alice Jérôme (feu Jean-Paul Raymond), de feu Pierre Jérôme et de feu Yolande Jérôme Nadon.Elle laisse dans le deuil sa soeur Marguerite (René Guay), son beau-frère Réal Nadon, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 14 juin 2019 de 14h à 16h au salon de la :Une liturgie aura lieu cette même journée, à 15h45, au salon.