3 applications pour prendre des notes efficacement

Marine Caleb - 37e AVENUE

La prise de note est une composante essentielle du métier d’adjointe administrative. Pour y parvenir, voici quelques applications méconnues et diablement pratiques...

Notability, pour une prise de note colorée

Seulement offert pour les appareils Apple, Notability est un outil original et ludique d’écriture et d’organisation. Il permet de parcourir et de rechercher facilement parmi ses notes.

Qu’elles soient écrites à la main ou tapées, on peut y ajouter des images, des clips web, des PDF, mais aussi des croquis. Partagez ensuite ces notes sur Google Drive, Dropbox, Airdrop, ou par courriel. [gingerlabs.com]

Simplenote, la minimaliste

Cette application est la simplicité incarnée. Elle se veut sans fioritures pour quiconque aime prendre et organiser ses notes sans distraction, afin d’en revenir à l’essentiel. Son design est tout aussi minimaliste et on ne peut incorporer aucun autre média que du texte. Ce qui rend l’option « recherche » très rapide.

L’organisation est optimisée pour classer les notes par « étiquettes » afin de gagner en productivité. Chacun pourra synchroniser et exporter ses contenus, ou permettre à d’autres de les lire ou de les modifier. La synchronisation et le stockage sont inclus. [simplenote.com]

Bear, la versatile

Cette application fort bien conçue n’a qu’une ambition : vous permettre de prendre des notes de la façon la plus naturelle qui soit. Vous pouvez écrire des mots, faire des croquis à main levée, dicter vos notes ou organiser vos notes de façon efficace en leur ajoutant des mots-clics. Les notes peuvent être exportées en PDF, mais aussi en en JPG ou au format Word.