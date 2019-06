6 astuces pour réussir vos road trips en famille

Ce ne sont pas les belles destinations qui manquent à travers le Québec. Mais les longs trajets en voiture avec de jeunes enfants peuvent rapidement tourner au cauchemar. Voici 6 astuces pour que vos road trips en famille soient réussis.

À voir aussi: Pour une balade à vélo en famille amusante et sécuritaire

1. Choisir une destination qui vous ressemble

Quand vient le temps de choisir la destination, ce ne sont pas les choix qui manquent. Comment s’y retrouver? Voici quelques astuces pour vous aider à choisir votre prochaine destination:

Tout au long de l’année, faites-vous une petite boite à idées où chaque membre de la famille pourra inscrire une destination et pourquoi vous voulez la faire?

Lorsque vous avez toutes vos destinations, regroupez celles qui sont similaires.

Mettez de côté celles qui dépassent votre budget ou qui ne conviennent pas à la saisonnalité.

Optez pour la destination qui va satisfaire tous les membres de la famille.

La meilleure destination, c’est celle qu’on choisit ensemble.

2. Choisir une destination adaptée à l’âge des enfants

Oui, on peut aller partout avec des enfants, mais pourquoi s’infliger une destination qui n’est pas adaptée à l’âge de votre tribu? C’est bien plus simple et agréable quand on sait qu’il y aura des activités pour toute la famille... Et ça épargne quelques conflits!

3. Préparer le voyage en famille

Vous n’avez pas à vous charger de tout! Impliquez toute la famille dans la préparation des vacances et répartissez les tâches en confiant des missions à chaque membre de la famille! Un voyage bien préparé en amont vous permettra d’être plus sereins.

4. Préparer l’itinéraire jour par jour

Il est conseillé de préparer votre itinéraire jour par jour avec les activités de la journée, où vous allez manger, où vous allez dormir.

Ça permet d’optimiser au maximum les visites et ainsi de voir le maximum de choses. Calculer les distances vous permettra de savoir si vous êtes en phase avec votre rythme de voyage.

5. Budgétiser le voyage

Voyager est à portée de toutes les bourses. Le truc, c’est de répartir le budget selon des catégories:

Le transport

L’hébergement

Les activités

Les repas

Les extras

Mieux vaut calculer que d’avoir une mauvaise surprise sur son compte bancaire en rentrant!

6. Préparer les valises en avance

Apporter un minimum de choses! Faites votre valise en vous demandant si le produit vous sera vraiment utile. L’utilisez-vous dans votre quotidien? Est-ce un produit polyvalent? Servira-t-il à toute la famille?

Choisissez des vêtements lavables facilement et vérifiez aussi les températures sur place pour viser juste!

Bon voyage!

Pour plus d’information, visitez le https://www.tourismenouveaubrunswick.ca