BOUTIN, Dorilas



À St-Jérôme, le 7 juin 2019, est décédé M. Dorilas Boutin, à l'âge de 99 ans, époux de feu Henriette Latour.Il laisse dans le deuil ses enfants Charles, Luc (Claudette Bourret), Lucie (Pierre Filion), ses petits-enfants Cathy, Elizabeth, Jonatan, David, Mylène, Denis Maxim, Alena Alexandra, Clara Charlotte, ses huit arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.M. Dorilas Boutin sera exposé le vendredi 14 juin 2019 de 13 h à 16 h et 18 h à 21 h ainsi que le samedi 15 juin 2019 dès 11 h à la résidence funéraire :10, DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC, J7Z 1V6Les funérailles auront lieu le samedi 15 juin 2019 à 14 h en l'église Ste-Paule de la paroisse Bon Pasteur (920 rue Labelle, St-Jérôme, Qc, J7Z 5M5). L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôpital régional de St-Jérôme.