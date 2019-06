DESJARDINS, Diana

(née Charbonneau)



À Sainte-Thérèse, le 6 juin 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée après de longues souffrances Mme Diana Charbonneau, épouse de M. Firmin Desjardins.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses sept enfants, Christiane, Monique, Francine, Ginette (Yves), Alain, Julie et Dominique (Gaétan); ses huit petits-enfants, Maude, Léa, Émilie, Maxime, Renaud, Jean-Sébastien, Samantha et Saule; ses six arrière-petits-enfants, Raphael, Lily, Phénix, Marcus, Samuel et Megan, tout juste née. Lui survivent, également dans le deuil, trois de ses neuf frères et soeurs, Lucille, Juliette et Reina; quatre de ses beaux-frères et belles-soeurs Desjardins, Claire, Céline, Ivan et Georgette.La famille recevra vos condoléances le lundi 17 juin dès 10h en l'église de Sainte-Thérèse-d'Avila (10 rue de l'Église, Sainte-Thérèse), suivront les funérailles à 11h et l'inhumation au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Drapeau-Deschambault.(450) 473-5934