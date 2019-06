BEAUCHESNE (née ST-ONGE)

Marguerite



À Montréal, le 6 juin 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Marguerite St-Onge, épouse de feu Roger Beauchesne et mère de feu Suzanne et Claude.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Robert), Richard (Ginette), Bernard, Claudette, Jean, Michel (Candus), Pierre (Lorraine), Monique, Johanne (Serge), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa soeur Micheline, son frère Rosaire ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 12 juin 2019 de 19h à 21h, le jeudi 13 juin 2019 de 13h30 à 17h et de 19h à 21h et le vendredi 14 juin 2019 de 10h à 11h, au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le vendredi 14 juin 2019 à 11h en ce même complexe.