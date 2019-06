Agression sexuelle sur des garçons : un récipiendaire de l'Ordre du Canada déclaré coupable au Népal

Un Canadien actif dans le milieu humanitaire qui a déjà travaillé pour l'ONU et reçu l'Ordre du Canada pour ses services a été déclaré coupable cette semaine d'avoir agressé sexuellement deux garçons au Népal, a rapporté le «Globe and Mail», mardi.

Peter Dalglish, 61 ans, avait été arrêté en avril 2018 dans sa résidence près de la capitale Katmandou alors qu'il se trouvait en compagnie de deux garçons âgés de 12 et 14 ans. Le Bureau des enquêtes centrales de la police du Népal avait alors expliqué que l'homme avait agressé sexuellement les deux jeunes.

Selon le «Kathmandu Tribune», le Canadien risque 15 ans de prison et il pourrait aussi devoir dédommager ses présumées victimes.

Peter Dalglish est impliqué depuis longtemps dans différentes causes pour venir en aide aux enfants pauvres tout autour du monde. Il a notamment fondé, en 1988, l'organisme de charité Street Kids International, qui visait à amasser des fonds pour aider les enfants vivant dans la rue à développer des habiletés en matière d'entrepreneuriat et de santé, afin d'améliorer leurs conditions de vie. L'organisme a depuis fusionné avec Save the Children.

Son travail pour venir en aide aux enfants lui avait valu d'obtenir le titre de membre de l'Ordre du Canada, en 2016.