Deux séries récompensées

Les séries télé Boomerang et M’entends-tu ? ont été récompensées lors de la 40e édition du Festival international des médias de Banff.

M’entends-tu ? a remporté, lundi, le Rockie Awards décerné à la meilleure série dramatique dans une autre langue que l’anglais.

Il s’agit d’un deuxième prix en quelques mois, pour la série écrite par Florence Longpré, Pascale Renaud-Hébert et Nicolas Michaud.

M’entends-tu ? avait été consacrée meilleure comédie, en mars dernier, lors du festival français Séries Mania.

« C’est un grand honneur et on ne s’y attendait pas. Il s’agit d’un prix dans une catégorie mondiale et c’est une grande fierté de voir que cette série touche beaucoup et attire l’attention », a lancé, lors d’un entretien, Julia Langlois, coproductrice avec Carlos Soldevilla, chez Trio Orange.

La comédie dramatique, qui met en vedette Mélissa Bédard, Ève Landry et Florence Longpré, raconte le quotidien de trois amies issues d’un milieu défavorisé.

Photo courtoisie, TVA

Forte compétition

Diffusée sur les ondes de Télé-Québec, M’entends-tu ? était en compétition avec les séries Kristina Ohlsson’s STHLM Requiem (Suède et Allemagne), Over Water (Belgique), Roseki (Taiwan) et Le Jeu (Québec). La série était aussi en nomination dans la catégorie meilleure série francophone.

Ces récompenses, a précisé Julia Langlois, apportent énormément de visibilité pour une éventuelle carrière internationale.

« Ces prix deviennent des cartes de visite qui ouvrent des portes. Ça donne un petit plus dans un univers télévisuel où il y a énormément de séries de fiction. Juste le fait d’être en nomination parmi autant de séries talentueuses est un grand honneur. C’est cool », a-t-elle fait remarquer.

Julia Langlois mentionne que des discussions sont en cours en ce qui concerne l’international.

« Il n’y a rien de concret encore, mais il y a beaucoup d’intérêt. On verra pour la suite des choses », a-t-elle fait savoir.

Le tournage de la deuxième saison de M’entends-tu ? doit débuter au mois de juillet.

Boomerang aussi

La comédie de situation Boomerang, mettant en vedette Antoine Tremblay et Catherine-Anne Toupin, diffusée à TVA, a remporté le prix de meilleure série francophone.

Boomerang était aussi en nomination, avec la série Trop, dans la catégorie comédie dans une langue autre que l’anglais.

Sharp Objects, réalisé par le cinéaste québécois Jean-Marc Vallée, pour la chaîne spécialisée HBO, a obtenu le Rockie Awards de la meilleure minisérie.