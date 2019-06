Encore un revers des Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont bien mal entamé leur série de trois matchs au domicile des Orioles de Baltimore en encaissant un cinquième revers de suite, mardi, cette fois par la marque de 4 à 2.

Les hommes de Charlie Montoyo, qui viennent d’être balayés par les Diamondbacks de l’Arizona, avaient pourtant bien entamé la rencontre avec un circuit en solo d’Eric Sogard dès la première manche.

Randal Grichuk a toutefois produit leur seul autre point, à l’aide d’un coup de deux buts en huitième.

Les Orioles, pour leur part, ont profité de quatre doubles d’un point, claqués par Trey Mancini, Chance Sisco, Anthony Santander et Jonathan Villar, pour l’emporter.

John Means (6-4) a été crédité de la victoire, lui qui n’a permis qu’un point et quatre coups sûrs en cinq manches de travail.

Le revers est allé à la fiche de Trent Thornton (1-5). Le droitier de 25 ans a concédé trois points et sept frappes en lieu sûr en cinq tours au bâton.

Les Yankees et les Mets se partagent les honneurs

Au Yankee Stadium, les Mets et les Yankees de New York se sont partagé les honneurs d’un programme double.

Les Yankees ont remporté le premier duel 12 à 5 notamment grâce aux prouesses de Gio Urshela. Le joueur de troisième but a claqué un circuit de deux points en plus de produire deux autres points à l’aide d’un simple et d’un double.

Luke Voit s’est aussi illustré dans la victoire en envoyant la balle par-dessus la clôture alors que DJ LeMahieu et Aaron Hicks étaient sur les coussins.

La deuxième rencontre a été toute à l’avantage des Mets, qui l’ont emporté 10 à 4. Pete Alonso a été la vedette offensive des vainqueurs avec une longue balle de trois points.

Les Rays assommés en sixième manche

Au Tropicana Field, Matt Olson et Khris Davis ont coup sur coup frappé des circuits en sixième manche et les Athletics d’Oakland ont vaincu les Rays de Tampa Bay 4 à 3.

Chad Pinder (simple) a été à l’origine de l’autre point des visiteurs.

Tommy Pham (circuit) et Willy Adames (vol du marbre et simple) ont été à l’origine des points des Rays.