Étiquette péjorative : changer le terme «lobbyiste» pour «représentant d’intérêts» ?

Affublés d’une «étiquette péjorative», les lobbyistes devraient être plutôt désignés comme des «représentants d’intérêts», suggère le Commissaire au lobbyisme.

Dans un rapport déposé mardi à l’Assemblée nationale, Me Jean-François Routhier recommande aux élus de réformer la loi qui encadre le lobbyisme au Québec.

«Le diagnostic conclut notamment que les lobbyistes qui respectent la Loi demeurent stigmatisés par la perception du public qui associe toujours à tort leurs pratiques à de la malversation», écrit-il dans le document de 200 pages.

Malgré des efforts de sensibilisation, «l’étiquette de lobbyiste demeure une étiquette péjorative», a précisé Me Routhier, en conférence de presse.

C’est ce qui a poussé certaines administrations européennes à laisser tomber le titre de «lobbyiste» au profit de «représentant d’intérêts», une meilleure définition de leur tâche, selon le Commissaire.

«C’est un peu la proposition qu’on fait aussi, a-t-il insisté. On trouvait que l’étiquette de lobbyiste était nettement désavantageuse et n’exprimait pas non plus la réalité pour toutes les organisations qui font des représentations d’intérêts. (...) On a favorisé un vocabulaire qui est plus accessible et plus facile pour le citoyen, sans être entaché justement de cet historique un peu négatif».

Le Commissaire au lobbyisme demande qu'une commission parlementaire se penche sur la possibilité de moderniser en profondeur la Loi qu'il est chargé d'appliquer.