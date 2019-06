Honeymoon Suite sur la grande scène à Woodstock en Beauce

Honeymoon Suite s’ajoute à la programmation de la 25e édition de l’événement Woodstock en Beauce.

La formation canadienne se produira sur la scène extérieure, le samedi 29 juin à 19 h, avant les prestations des Respectables (21 h) et des Cowboys Fringants (23 h).

Honeymoon Suite a connu du succès durant les années 1980, avec les titres New Girl Now, Burning in Love, Stay in the Lights et Feel it Again.

La formation originaire de Niagara Falls est constituée de Johnnie Dee (voix), Derry Grehan (guitare), Dave Betts (batteur), Gary Lalonde (basse) et Peter Nunn (claviers).

Woodstock en Beauce présentera aussi un hommage à Bob Bissonnette, le vendredi 28 juin, à 15 h, sur la grande scène.

La Grange

L’organisation a aussi dévoilé, en début de semaine, la programmation de La Grange.

La formation Seven Miles lancera les activités de cette scène intérieure, le 27 juin, à 17 h, avec un hommage à la formation The Doors. Aut’Chose avec Lucien Francoeur (19 h), PH Goulet (21 h) et le Winston Band (23 h) monteront ensuite sur les planches.

Hitch&Go (14 h), Lat & Ben (16 h), Renard Blanc (18 h), La Jarry (20 h), Les Anticipateurs (22 h 30), le DJ Dan Desnoyers (minuit) et Lucky 2 (2 h) seront en vedette le vendredi 29 juin.

La journée du samedi 30 juin sera consacrée à des prestations de Crampe en Masse (14 h), No Cans Unexxxpectable (16 h), John Jed (18 h), Our Home in Space (20 h), Albatros (20 h), Peakafeller & Zelectro Gang (minuit) et Olivrez Style (2 h).

La prévente pour les passeports et les billets journaliers prend fin le 12 juin.

► La programmation complète est en ligne sur woodstockenbeauce.qc.ca.