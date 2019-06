Ian L. Edwards à la tête de SNC-Lavalin

Ian L. Edwards a été nommé aujourd'hui président et chef de la direction par intérim de SNC-Lavalin pour remplacer Neil Bruce, qui prend sa retraite.

M. Edwards travaille pour la firme d’ingénierie montréalaise depuis 2014. Il était chef de l’exploitation depuis janvier.

«Sa feuille de route depuis son arrivée chez SNC-Lavalin est impressionnante. Nous sommes persuadés qu'il sera le moteur d'une nouvelle orientation stratégique et nous attendons avec intérêt les premiers résultats qui généreront des flux de trésorerie positifs et solides, une plus grande stabilité des revenus et un avantage concurrentiel aux actionnaires», a affirmé par communiqué le président du conseil d'administration de SNC-Lavalin, Kevin Lynch.

Ayant étudié au Royaume-Uni, Ian L. Edwards a œuvré depuis plus de 30 ans dans des projets d'infrastructure et d'exploitation des ressources en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique.

«J'ai hâte de développer une nouvelle stratégie qui permettra de favoriser une croissance durable avec des revenus et flux de trésorerie constants, et d'ainsi créer de la valeur à long terme pour les actionnaires», a-t-il précisé.

L’ancien président et chef de la direction Neil Bruce occupait ces fonctions depuis octobre 2015.