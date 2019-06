Il joue avec le feu

C’est LE numéro qui en met plein la vue dans la nouvelle mouture d’Alegria, actuellement présentée dans le Vieux-Port de Montréal. Vingt-cinq ans après avoir fait ses débuts dans la version originale du spectacle du Cirque du Soleil, l’artiste de feu hawaïen Lisiate « Oné » Tovo est de retour au sein de la troupe qui l’a fait grandir. « Je boucle la boucle », dit-il en souriant.

Les parents de Lisiate « Oné » Tovo ne lui ont jamais dit de ne pas jouer avec le feu. Fils de deux artistes de spectacle, le jeune Oné, comme ses amis le surnomment, a vu son premier spectacle de « danse du feu » alors qu’il n’avait que deux ans, sur son île natale d’Oahu, à Hawaï.

« Ç’a capté mon attention. Quelques années plus tard, quand j’étais enfant, je me suis dit que c’était ce que je voulais faire plus tard », raconte-t-il au Journal.

Ayant grandi dans une famille de 11 enfants, Oné s’est initié à la danse du feu (fire knife dancing) vers la fin de l’adolescence.

« La première fois, j’avais placé deux bas au bout d’un bâton et je les avais allumés en feu. J’avais commencé à faire tourner le bâton. Tout allait bien jusqu’à ce qu’un bas se détache et atterrisse sur le divan ! Au lieu d’être fâchée, ma mère avait répondu qu’elle voulait se débarrasser du divan de toute façon ! (rires) »

Photo Chantal Poirier

Remarqué à 17 ans

En 1993, le jeune Oné a commencé à faire des compétitions de « fire knife » à Hawaï. C’est durant l’une de ces compétitions qu’il s’est fait remarquer par Nicolette Naum, qui était dépisteuse de distribution pour le Cirque du Soleil.

« Guy Laliberté, qui était cracheur de feu, voulait un numéro de feu dans son nouveau spectacle, Alegria, raconte Oné. Il avait envoyé Nicolette à Hawaï pour trouver un artiste de feu. »

À ce moment-là, Oné n’avait que 17 ans et il n’avait jamais quitté l’île d’Oahu. Ses parents étaient plutôt réticents à le laisser partir en tournée avec le Cirque du Soleil.

« On ne connaissait pas le Cirque du Soleil à cette époque, mentionne-t-il. Pour nous, le cirque, c’étaient des animaux ! »

À la fin de son séjour, la dépisteuse s’était rendue à la maison des Tovo pour tenter une dernière fois de convaincre les parents d’Oné.

« Ma mère lui avait dit qu’elle voulait parler au téléphone à Guy [Laliberté], ce que Nicolette avait accepté. À Guy, ma mère lui a dit que si elle me laissait partir, il fallait qu’il s’occupe de moi personnellement. Il lui a promis de le faire. Il s’est assuré que j’aurais une nounou avec moi tout le temps. Il m’a pris sous son aile et est devenu un peu mon mentor. »

Pendant cinq ans, de 1994 à 1998, Oné a présenté son numéro de feu dans Alegria. Puis, le Cirque l’a envoyé à Las Vegas pour qu’il lance le spectacle O.

« Je suis ensuite resté à Vegas durant 15 ans, dit-il. J’ai travaillé cinq ans sur O et ensuite sur des spectacles corporatifs. »

Photo Chantal Poirier

« C’est mon bébé »

Quand il a su que le Cirque ramenait Alegria pour ses 25 ans, Oné espérait recevoir un appel.

« Alegria est mon bébé, dit-il. C’est là que tout a commencé. J’ai pu travailler à la création dès le début, grâce à l’ouverture et la confiance des gens du Cirque. Je suis content d’être de retour, car je boucle la boucle. »

Âgé de 42 ans, Lisiate « Oné » Tovo espère faire partie de la nouvelle tournée d’Alegria « aussi longtemps qu’ils voudront de moi (rires) ».

Père de quatre enfants qui habitent présentement à Orlando, Oné a bien hâte que ceux-ci viennent le rejoindre à Montréal, lorsque l’école sera finie. Les empêche-t-il de jouer avec le feu ?

« Mon fils est intéressé par ce que je fais, dit-il. J’aimerais bien l’entraîner, mais c’est plutôt sa mère qui est hésitante ! (rires) »

Le spectacle Alegria, du Cirque du Soleil, est présenté dans le Vieux-Port de Montréal jusqu’au 21 juillet.