Interdire le plastique, à quel prix?

Le domaine de la restauration inquiet

Le représentant des restaurateurs et services alimentaires canadiens admet que l’annonce du gouvernement Trudeau représentera un important défi pour ses 32 000 membres au pays. Alors que les pailles, couvercles, ustensiles et sacs de plastique sont omniprésents dans plusieurs restaurants, le porte-parole de Restaurants Canada émet des réserves quant aux solutions qui seront amenées par le gouvernement. « Nous sommes soumis à une réglementation pour la salubrité et la sécurité des aliments. Et, les produits de plastique sont excellents pour ça, ce pour quoi ils sont si largement utilisés », indique le porte-parole, David Lefebvre. Ce dernier souhaite également que les alternatives écologiques, souvent plus dispendieuses, ne ruinent pas les restaurateurs. « Il ne faut pas oublier que nos membres ont une marge de profit moyenne de 4 % », affirme-t-il.