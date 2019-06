Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

Sainte-Foy

Photo courtoisie

Membre du groupe rap Alaclair Ensemble, l’artiste KNLO a lancé le 7 juin dernier un nouvel album solo intitulé Sainte-Foy qui réussit sans difficulté à se tailler une place de choix dans le monde du rap au Québec. Co-produit et co-réalisé par Vlooper et lui-même, l’album offre une série de 11 morceaux éclatées, aux sonorités parfois trap, parfois plus pop, s’inspirant sur certaines pistes de rythmes plus africains ou du rap américain. Dévoilant ici une proposition originale et colorée, KNLO sera également en concert aux Francos de Montréal vendredi soir.

Disponible depuis le 7 juin

Je sors

Événement

Le procès des tableaux

Photo courtoisie

Organisé en collaboration avec la Galerie Angers, l’événement Le procès des tableaux représente un encan-spectacle au bénéfice du Nouveau Théâtre Expérimental (NTE). Prenant la forme d’un procès rocambolesque, les sommes recueillies serviront à libérer l’acteur Alexis Martin. Des œuvres de Janine Carreau, de Pierre Gauvreau, de Jean-Paul Riopelle et de Michel Tremblay seront notamment mises aux enchères.

Ce soir à 17h30 à la salle Vilaine Victoire, 445 rue Saint-Pierre, suite 205, Vieux-Montréal

Exposition

Period Rooms

Photo courtoisie

À partir de ce soir et dans le cadre de l’exposition Period Rooms, six grandes destinations de l’île de Montréal se transformeront en des lieux et des espaces d’époque. Huit artistes du Québec participent au projet et offriront ainsi la possibilité de côtoyer le passé et le présent en un seul regard. Le transport par navettes sera offert à partir du 19 juin en soirée.

Ce soir à partir de 17h30 au Château Ramezay, 280 rue Notre-Dame Est

Lancement

Le bon, la brute et le truand

Photo courtoisie

Cofondateur d’Équiterre et récipiendaire de nombreux prix et distinctions, Steven Guilbeault lance ce soir son livre intitulé Le bon, la brute et le truand – Ou comment l’intelligence artificielle transforme nos vies. À travers ce livre, il traite des avantages comme des risques que soulève l’intelligence artificielle dans notre quotidien et pour nos démocraties.

Ce soir à 17h30 à la librairie Renaud-Bray, 4380 rue Saint-Denis

Cinéma

Mon garçon

Photo courtoisie

Réalisé par Christian Carion, le film Mon garçon dresse le portrait de Julien, un homme dont le métier l’amène à voyager énormément et ce au détriment de son couple. Alors qu’il se retrouve l’instant d’une escale en France, son ex-femme lui apprend que son fils a disparu en forêt. S’ensuit une longue recherche à travers laquelle il mettra tout en œuvre pour tenter de le retrouver.

Ce soir à 21h10 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Lancement

Cool It

Photo courtoisie

Auteure-compositrice-interprète, la chanteuse Claudia Bouvette présentera ce soir au Ausgang Plaza son tout premier EP intitulé Cool It. Après avoir lancé un premier extrait en avril dernier, c’est un album complet de huit chansons qu’elle présentera ce soir et dévoilera du même coup un deuxième et nouveau vidéoclip.

Ce soir à 19h au Ausgang Plaza, 6524 rue Saint-Hubert

Je reste

Livre

Thierry Mugler : Couturissime

Photo courtoisie

Première monographie consacrée au couturier, metteur en scène et photographe, Thierry Mugler : Couturissime propose un riche retour sur la vie, les créations et les collaborations de cet artiste d’exception. C’est plus de 450 images d’archives qui sont publiées à travers ce vaste recueil.

Disponible depuis le 15 avril

Album

Monami

Photo courtoisie

Nouvel opus de la formation Foreign Diplomats, l’album Monami, le deuxième du groupe, est désormais disponible. Une proposition de 11 morceaux aux sonorités indie-pop et aux rythmes bien dynamiques et énergisants.

Disponible depuis le 7 juin

Livre

Ce que je peux dire de mieux sur la musique

Photo courtoisie

Réunissant une soixantaine de textes de l’auteur suisse Robert Walser (1878-1956), ce recueil rassemble les critiques, les poèmes et les réflexions de cet écrivain sur le monde de la musique.

Disponible depuis le 3 juin