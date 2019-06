Ma petite Manon post-chimio et enrhumée, mes amis Denis, Jean, Gérald, mon frère Robert et sa Nathalie stratégique, Jonathan (fils de Manon) et sa Stéphanie enceinte, Cynthia (fille de Manon) et son Antoine fort comme un beu ainsi que les trois grizzlis de Déménagement Transat... on l’a eue.

On a réussi à la vider, déshabiller complètement, cette maison qui refusait de mourir même temporairement.

Incroyable. Cinq jours de travail intensif.

Des rejets aux vidanges, des dons à profusions, Denis qui me prête une chambre de rangement à Châteauguay et Céline qui m’offre une partie de son sous-sol de Lacolle... on l’a eue, on l’a vidée.

On se parlait et c’était écho.

Je n’ai jamais réalisé tout ce que j’avais dans cette piaule.

Il y a une portion de son existence qui part pour la Gaspésie où j’aurai un morceau de chalet.

Au début, je croyais emplir un tiers de remorque de 12 pieds. Ouais. Elle est pleine au bouchon.

AU COTON

Je suis certain que vous vous demandez comment je me sens. Brûlé comme le dernier des rondins dans le foyer.

Les épaules en charpie, le dos en état d’urgence et il me reste l’habileté d’une tortue sur le dos.

Pendant ce temps, le nouveau lave-vaisselle n’est pas branché, ni la cuisinière (mieux connue sous le nom de poêle) qui avait l’air d’un génie au magasin, mais devenu méchant paquet de trouble une fois rendu chez nous.

Il y a des boîtes partout dans le nouveau et superbe condo.

Je ne suis plus Brossardois, je suis Laprairien consentant.

ZLIGNE

Ne pas confondre « ivre de bonheur » et « ivre de bonne heure ».

Le boomerang est un frisbee pour personne seule.

Nouvelle expression : « Salut, ça fait longtemps qu’on t’a pas vu dans le faceboutte. »

Tout augmente. Les trémas sont rendus à trois petits points.

Y a-t-il plus de téléphones intelligents que d’intelligents au téléphone ?

À DEMAIN

Oui, vous avez raison.

J’ai vendu à des Chinois qui, je crois, ne sont toujours pas arrivés au Canada.

Ils vont adorer cette maison.