Terrebonne : La lanceuse d’alerte Annie Trudel sera candidate du Parti conservateur

Annie Trudel, qui est sortie de l’ombre lors de la commission Charbonneau et en lançant des allégations contre le ministère des Transports, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Unité permanente anticorruption (UPAC), sera la candidate du Parti conservateur dans Terrebonne pour les élections fédérales de l’automne prochain.

«Il y a plusieurs façons d’améliorer la société et moi je le fais en faisant la promotion de la bonne gouvernance. La confiance dans les institutions publiques me tiendra toujours à cœur, a-t-elle dit par communiqué. Je compte apporter ma contribution à rendre la fonction publique et sa gestion, saine, efficiente et indépendante.»

Le chef du Parti conservateur du Canada Andrew Scheer s’est réjoui de l’accueillir dans sa formation.

«Annie est une femme engagée et intègre, nous avons besoin de politicienne comme Annie afin de bien représenter les citoyens à Ottawa. Je suis très heureux qu’elle se joigne à notre équipe», a précisé Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada.

Cette analyste s’était jointe à la défunte Unité anticollusion (UAC), de 2010 à l’automne 2011, où elle a comme patron Jacques Duchesneau. Elle a ensuite travaillé à l’Unité permanente anticorruption (UPAC) de 2011 à 2013 avant d’être embauchée par l’ex-ministre des Transports Robert Poëti pour enquêter sur certaines irrégularités dans des pratiques administratives du ministère.

Elle démissionne du ministère des Transports du Québec (MTQ) en avril 2016, se disant victime d’intimidation et d’entraves à son travail par de hauts fonctionnaires du MTQ.

En juin 2016, elle affirme en commission parlementaire que son rapport de 2014 avait été modifié avant d’être déposé à l’Assemblée nationale. Ses révélations mènent au départ de la sous-ministre Dominique Savoie.

Elle allègue publiquement en octobre 2017 que l’AMF aurait forcé des entreprises ayant reçu des avis défavorables de l’UPAC à avoir recours aux services d’une seule et unique firme de consultants. La vérificatrice générale s’était penchée sur ces allégations de corruption, mais n’avait pas donné raison à Annie Trudel en mentionnant que ses recherches n’avaient pas permis de confirmer la présence d’un stratagème entre l’AMF et l’UPAC.