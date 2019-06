Trafic de stupéfiants: six arrestations à Gatineau

GATINEAU | Trois perquisitions menées les 5 et 6 juin derniers par le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) ont permis la saisie d’une grande quantité de substances illicites, d’armes prohibées et mené à l’arrestation de six personnes en lien avec le trafic de stupéfiants.

Deux enquêtes distinctes ont permis aux policiers du SPVG d’effectuer des perquisitions dans deux résidences situées dans le secteur de Gatineau et une dans le secteur de Buckingham.

L’opération menée dans le secteur de Gatineau a permis la saisie de 5 comprimés d'amphétamine, 4 comprimés d'ecstasy, 15 grammes de crack, 100 comprimés d'analgésique, 286,5 comprimés d'ordonnance, 500 $ et des articles servant au trafic de stupéfiants. À ces endroits, quatre individus, soit deux hommes de 56 et 60 ans et deux femmes de 24 et 58 ans, ont été arrêtés.

La perquisition menée dans le secteur de Buckingham a permis la saisie de 7,8 grammes de cocaïne, 412 millilitres de GHB, 240 comprimés d'ordonnance, 366 comprimés de méthamphétamines, 142 comprimés d'ecstasy, 83 fioles pour vapoteuse, un fusil de calibre 12 tronçonné et des munitions, des munitions de calibre .22, trois armes à air comprimé, 23 couteaux artisanaux et un poing américain.

Sur place, un homme de 35 ans et une femme de 32 ans ont été arrêtés.

Toutes les personnes arrêtées lors de ces opérations ont été transportées au poste de police. Cinq d'entre elles ont été libérées sous promesse de comparaître après avoir été rencontrées par les enquêteurs. La jeune femme de 24 ans a finalement été relâchée sans accusation. Les personnes arrêtées pourraient faire face à des accusations de possession de stupéfiants et de possession en vue d'en faire le trafic. Des accusations de possession d'armes prohibées s'ajouteront contre l'homme arrêté dans le secteur de Buckingham.