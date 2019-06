Une vraie destination quad

Depuis près de vingt ans, les intervenants du milieu de la région de la Chaudière-Appalaches ont travaillé à développer une véritable offre de destinations pour les amateurs de quad qui veulent découvrir la région.

« Depuis deux décennies, nous avons travaillé à développer l’offre quad autant en été qu’en hiver. Nous avons été les premiers à créer une véritable carte des sentiers de quad, explique le responsable du dossier à Tourisme Chaudière-Appalaches, Louis Chamberland.

« Pour l’été, nous avons divisé la région en trois pôles qui offrent chacun des attraits différents. Nous avons la chance de vivre dans un coin de pays qui nous permet de flirter avec la plaine du Saint-Laurent et les Appalaches. Nous avons mis l’accent sur le développement de la saison estivale, devant la demande sans cesse croissante des amateurs. »

Le premier pôle se trouve au sud de la région avec comme localité vedette Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile.

« Il y a vraiment de très beaux circuits en boucle qui permettent de découvrir cette partie de la région de façon très différente. Les quadistes vont passer dans le parc des Appalaches et au lac Trois Saumons où l’on retrouve, au sommet d’une montagne, une tour d’observation. Ils auront une vue à 360 degrés qui leur permettra d’admirer les Appalaches, L’Isle-aux-Grues, Saint-Jean-Port-Joli et L’Islet. [...] Au fil des ans, nous avons aidé les gens du milieu à développer une offre de services très intéressante. Les quadistes ont accès à la restauration pour tous les goûts, à de l’hébergement, de l’essence, et à tout ce dont ils pourraient avoir besoin durant leur randonnée. »

Secteur de Buckland

L’autre pôle développé, c’est celui de la région de Buckland dans Bellechasse.

« En se stationnant là pour leur départ, les quadistes pourront découvrir le Parc régional du Massif du Sud, emprunter les chemins des éoliennes et découvrir une route panoramique très impressionnante, au pied des éoliennes, énumère le spécialiste. Ils peuvent aussi pousser du côté de Saint-Malachie et se rendre jusqu’à la pourvoirie Daaquam. Encore, partout, ils vont retrouver des services d’hébergement et de restauration. »

L’autre partie de la région qui est disponible pour la randonnée et qui offre de belles possibilités, c’est Thetford Mines.

« Les amateurs peuvent prendre comme point de départ La cache du Domaine à Thetford Mines. À partir de là, ils vont pouvoir se rendre vers Black Lake et Coleraine, via de vrais sentiers aménagés dans les montagnes. Ils pourront aussi se rendre du côté du Mont Radar à Saint-Sylvestre ou encore visiter les villages de Saint-Jacques-de-Leeds et Kinnear’s Mills. Ils vont alors découvrir de très beaux points de vue sur la région, tout en profitant des installations de nombreux hébergements et restaurants. »

Chaudière-Appalaches offre plus de 1000 kilomètres de sentiers de quad en été, dont certains sont même quatre saisons. Il est aussi possible de pouvoir se connecter avec la région des Cantons-de-l’Est via ces sentiers.

Pour en savoir plus sur ce qui vous attend : www.chaudiereappalaches.com/fr/quad-vtt/ ou encore vous pouvez rejoindre les gens de Tourisme Chaudière-Appalaches au 418 831-4411.

Jamboree d’été de Sept-Îles

Les 28, 29 et 30 juin prochains, le club Quad-VTT Les Nord-Côtiers de Sept-Îles invite les amateurs à son jamboree d’été. Durant ces journées spéciales, les amateurs sont attendus et pourront participer aux activités et randonnées organisées par le club. La longueur des randonnées variera de 75 à 175 kilomètres. Des arrangements ont été pris pour le logement et les repas des participants. Pour tout savoir sur l’événement et s’inscrire, rendez-vous sur le https://nord-cotiers.fqcq.qc.ca pour obtenir le formulaire d’inscription et par la suite, téléphonez au 418 964-9424. Vous pouvez aussi en savoir plus sur le site de la Fédération québécoise des clubs quads, www.fqcq.qc.ca, ou encore par téléphone au 1 514-252-3050.

Entente avec Zec Québec

En vertu d’une entente intervenue entre la Fédération québécoise des clubs quads et Zec Québec, les membres de la fédération pourront transiter gratuitement sur les sentiers fédérés seulement, sans avoir à payer de frais supplémentaires. Vous devez toutefois vous inscrire sans frais, pourvu que vous demeuriez sur les sentiers fédérés. Si vous avez l’intention de circuler ailleurs que sur ces sentiers, vous devez obligatoirement débourser les frais de circulation comme prévu au règlement des zecs. Pour connaître le nom des zecs impliquées, vous pouvez vous rendre sur le site : www.reseauzec.com. Vous pouvez aussi téléphoner au 418 527-0235, ou au numéro sans frais 1 866-567-0235.