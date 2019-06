DRAINVILLE BRIEN, Gisèle



À Terrebonne, le 9 juin 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée Gisèle Brien, épouse de Jacques Drainville.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard, Hélène (François Rochette), Dominic (Mélanie Béland) et Angela (Denis McCrann), ses petits-enfants Delphine, Nathan, Antoine, Matthew, Juliette, Gabrielle, Théodore et Oscar, son frère Gabriel (Nicole Amireault), ses soeurs Suzanne et Madeleine (Jacques Guilbault), son beau-frère Bernard Pelletier (feu Jeanne d'Arc Brien) et sa belle-soeur Murielle Pelletier (feu Jean Brien), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Drainville, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.Elle sera exposée en chapelle ardente à l'église de L'Assomption-de-la-Sainte-Vierge à l'Assomption, le vendredi 14 juin de 10h à 12h, de 13h30 à 17h et de 18h30 à 21h ainsi que le samedi 15 juin de 9h à 11h. Les funérailles suivront à 11h.Un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.L'ASSOMPTION 450-589-5505