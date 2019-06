LUSSIER, Michel



Le 6 juin 2019 à l'âge de 71 ans, est décédé M. Michel Lussier, époux de Mme Jeanne D'Arc Dalpé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants David (Emmanuelle Thibault) et Caroline (Pascal Aubry), ses petits-enfants Léa, Océane, Constance et Zakary, ses frères et soeurs Gérard, Pierrette, Clémence et Diane ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs.La famille recevra vos condoléances le samedi 15 juin 2019 dès 10h en l'église de Sainte-Julie, 1686 Principale, Sainte-Julie. Les funérailles suivront à 11h.www.salondemers.com