ROTONDO, Jean



De Mirabel, le 4 juin 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jean Rotondo, époux de Mme Denise Pilon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Louis (Nathalie), ses petits-fils Philippe et David, sa soeur Dora, son frère José, ses belles- soeurs, ses beaux-frères, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juin de 13h à 16h auSAINT-AUGUSTIN, MIRABEL450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 16h au salon du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.