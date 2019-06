FOREST-PILON, Muguette

Entourée de l'amour des siens et des bons soins du personnel soignant, madame Muguette Forest-Pilon s'est éteinte paisiblement au CHSLD de Saint-Jean-sur-Richelieu le 1er juin 2019. Elle était l'épouse de feu M. Jean-Guy Pilon, de Saint-Luc.Elle laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés, Daniel (Ghislaine Vandal), Natalie (Alain Lajoie) et Patrice (Louise Renaud), nés d'un précédent mariage avec M. Paul Picard, ses petits-enfants adorés, Alice, Ariane, Timothée, Arthur, Marie et Adam (Rosalie), son arrière-petit-fils Ély, sa soeur Françoise (Benoît Laplante), ses neveux et nièces, les membres des familles Pilon et Picard ainsi que de nombreux autres parents et amis.Originaire de l'Abitibi, Muguette a toujours conservé un grand attachement pour sa région natale. Dotée d'une personnalité attachante, d'un grand amour des arts, d'un altruisme hors du commun et d'un profond sens de la famille, Muguette a fondé et opéré pendant quelques décennies le centre d'art La Maison sous les arbres, à Iberville, et s'est longuement investie dans diverses formes de bénévolat, à Montréal et dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu.La famille tient à remercier de tout coeur le personnel et les bénévoles du CHSLD de Saint-Jean-sur-Richelieu qui lui ont prodigué des soins empreints de bienveillance, ainsi qu'un ami de la famille, M. Guy Raymond, qui a été son fidèle allié au cours de sa longue maladie.La famille vous accueillera le lundi 17 juin à partir de 10 h au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comUne cérémonie suivra à 12 h. Une messe sera également célébrée à l'église Saint-Athanase de Saint-Jean-sur-Richelieu (Iberville) à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Parkinson Québec (https://parkinsonquebec.ca/.).