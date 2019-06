MANDEVILLE, Henri-Paul, m.d.

Outremont



À Outremont, le 8 juin 2019, est décédé Docteur Henri-Paul Mandeville, fils de feu Hélène Gauthier et de feu Orphir Mandeville. Il rejoint sa fille Hélène (Normand Gauthier).Il laisse dans le deuil son épouse Michele Gervais, sa fille Marie (Daniel Beaudoin), son fils Paul, ses petits-fils Olivier, Julien (Fanny Vautier), Mathieu (Stéphanie Besner), Vincent (Josiane Brosseau), Philippe ainsi qu'autres parents et amis.Il était le frère de feu Jean-Jacques, son épouse feu Jacqueline et de feu Marcel-André (Raymonde).La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 Beaumont, Ville Mont-Royal,le dimanche 16 juin dès 14h. Un hommage sera rendu par la famille à 16h.