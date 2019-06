OLIVIER, BERTHE

(née Hénault)



Au Centre d'hébergement René-Lévesque, le 7 juin 2019, à l'âge de, est décédée Mme Berthe Olivier (née Hénault), épouse de feu Roland Olivier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude, Monique (Pierre) et Rolande (Normand), ses petits-enfants Benjamin (Valérie), Thomas, Virginie, Olivier (Paméla), Marie-Claude et Charles-Antoine (Amélie), ses arrière-petits-enfants Xavier, William et Alicia ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juin à 10 heures, suivi des funérailles à 11 heures à:560, boul. Marie-VictorinBoucherville, J4B 1X1Parents et amis sont par la suite invités pour un goûter au:Sincères remerciements au dévoué personnel du CHSLD René-Lévesque.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher ou à la Fondation des Centres d'hébergement Vieux-Longueuil (CH René-Lévesque) serait apprécié.