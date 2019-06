SAUMIER, née CASTAGNIER

Yvonne



Au Foyer de Rigaud, autrefois de Huntingdon, le 9 juin 2019, à l'âge de 99 ans, est décédée Yvonne Saumier née Castagnier, épouse de feu Héliodore Saumier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Rita (Robert Keller), Jean-Claude (Suzanne Vaudrin) et Janine (Gilles Sabourin), ses petits-enfants, Nathalie, Véronique, Christian, Evelyne, Sylvie, Linda, Denis, Nathalie, Sylvain et Daniel, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Eulalie (feu Rosaire Ringuette), Isabelle (feu Bernard Blackburn) et Fernande (Guy Laverdière), ses belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis. Prédécédée de ses deux frères Léonard (feu Claire Sauvé) et Fernand (Linda Harrigan).La famille accueillera parents et amis le samedi 15 juin 2019 à compter de 9 heures au salon funéraire :170 RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDONsuivi des funérailles à l'église St-Joseph de Huntingdon à 11 heures. Inhumation au cimetière St-Joseph de Huntingdon à une date ultérieure.Les messages de sympathie peuvent être transmis au :