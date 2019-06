EVANKO, Edward



À Laval, le 21 mai 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé, après un douloureux combat contre le cancer, monsieur Edward Evanko, époux de feu Colombe Berri.Il laisse dans le deuil ses enfants Colombe (Gaétan), Richard (Nathalie) et son ex-conjointe Christiane, Stéphane (Patricia), ses petits-enfants, son frère feu John et sa soeur Mary ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères, nièces et neveux, autres parents et amis.Messages de sympathie à claudelesieur.comLes funérailles auront lieu le mercredi 26 juin à 11h, en l'église St-Maurice (388 boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Qc, J6Z 1H5). La famille recevra les témoignages de sympathie à l'église 1 heure avant les funérailles.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer ou Opération Enfant Soleil.ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, J2X 3M6450-346-6020