NADEAU, Suzanne née Boulay

À Montréal, le dimanche 9 juin 2019 est décédée, à l'âge de 90 ans, Suzanne Nadeau née Boulay, épouse de feu Dr Léo Boulay.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude, Danielle et Christian ses petits-enfants, son arrière-petite-fille ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 14 juin 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 15 juin de 10h30 à 12h30.Les funérailles seront célébrées le samedi 15 juin 2019, à 13h en l'église Notre-Dame-d'Anjou.